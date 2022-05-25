OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret

25.05.2022 10:18
OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret

OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Bahar Erdal, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret etti.

OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Bahar Erdal, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret etti.

AA'nın Saraybosna'daki ofisini ziyaret eden Doç. Dr. Bahar Erdal, AA muhabirine, Balkanlar'a ziyareti ve üniversite hakkında bilgi verdi.

Erdal, OSTİM Vakfı tarafından 2019'da kurulan üniversitenin kuruluş amacının, OSTİM'deki firmalara ara eleman yetiştirmek olduğunu ancak talep arttıkça farklı fakültelerin de açıldığını ve üniversitenin 3. nesil bir üniversite olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin eğitimleri sırasında, iş yeri deneyimi kazanabilmek adına haftalık birkaç gün belirli şirketlerde çalışmaya başladığını ifade eden Erdal, "Üniversitemizde 70 farklı ülkedeki üniversitelerden 1500 öğrenci mevcut ve öğretim dilimiz büyük oranda İngilizce." dedi.

Erdal, üniversitede Balkan ülkelerinden öğrencilerinin olmadığını ve bu amaçla başta Bosna Hersek olmak üzere, Balkan ülkelerini ziyarete başladıklarını söyledi.

Erdal, "Hedefimiz, Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan öğrencilere üniversiteyi tanıtmak. Bu öğrencilerimiz için burs olanaklarımız da mevcut. Öğrenciler, üniversitedeki eğitimleri boyunca hem pratik hem de teoride kendilerine geliştirebilecek." diye konuştu.

Bahar Erdal, ilgilenen öğrencilerin detaylı bilgileri üniversitenin internet sitesinden bulabileceğini ifade etti.

OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret
OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret

YORUMLAR
500
Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı yapılması üzerine eğitime ara verildi Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı yapılması üzerine eğitime ara verildi Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Kaynak: AA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement