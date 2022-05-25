OSTİM Teknik Üniversitesinden Bosna Hersek'e ziyaret

OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Bahar Erdal, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret etti.

AA'nın Saraybosna'daki ofisini ziyaret eden Doç. Dr. Bahar Erdal, AA muhabirine, Balkanlar'a ziyareti ve üniversite hakkında bilgi verdi.

Erdal, OSTİM Vakfı tarafından 2019'da kurulan üniversitenin kuruluş amacının, OSTİM'deki firmalara ara eleman yetiştirmek olduğunu ancak talep arttıkça farklı fakültelerin de açıldığını ve üniversitenin 3. nesil bir üniversite olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin eğitimleri sırasında, iş yeri deneyimi kazanabilmek adına haftalık birkaç gün belirli şirketlerde çalışmaya başladığını ifade eden Erdal, "Üniversitemizde 70 farklı ülkedeki üniversitelerden 1500 öğrenci mevcut ve öğretim dilimiz büyük oranda İngilizce." dedi.

Erdal, üniversitede Balkan ülkelerinden öğrencilerinin olmadığını ve bu amaçla başta Bosna Hersek olmak üzere, Balkan ülkelerini ziyarete başladıklarını söyledi.

Erdal, "Hedefimiz, Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan öğrencilere üniversiteyi tanıtmak. Bu öğrencilerimiz için burs olanaklarımız da mevcut. Öğrenciler, üniversitedeki eğitimleri boyunca hem pratik hem de teoride kendilerine geliştirebilecek." diye konuştu.

Bahar Erdal, ilgilenen öğrencilerin detaylı bilgileri üniversitenin internet sitesinden bulabileceğini ifade etti.