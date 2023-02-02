Oto galeride çıkan kavgada silahlar patladı! 1 kişi başından vurularak öldürüldü,1 kişi de ağır yaralı - Son Dakika
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Oto galeride çıkan kavgada silahlar patladı! 1 kişi başından vurularak öldürüldü,1 kişi de ağır yaralı

02.02.2023 10:39

İstanbul Sarıyer'de oto galeride 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Silahların patladığı kavgada başından vurulan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesinde bulunan oto galeride iddiaya göre, galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Oto galeride çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

SALDIRGAN SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Oto galeride çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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Zekeriyaköy, Jandarma, Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto galeride çıkan kavgada silahlar patladı! 1 kişi başından vurularak öldürüldü,1 kişi de ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto galeride çıkan kavgada silahlar patladı! 1 kişi başından vurularak öldürüldü,1 kişi de ağır yaralı - Son Dakika
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