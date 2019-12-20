Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni... - Son Dakika

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Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni...
6 saat önce
Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., adli işlemler için jandarmaya teslim edildi. - İSTANBUL
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