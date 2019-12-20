Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni... - Son Dakika

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni...

6 saat önce

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi.

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni..., System.String[]

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., adli işlemler için jandarmaya teslim edildi. - İSTANBUL

Özcan Deniz, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...
Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur

Son Dakika Haberleri
22:52 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri - Son Dakika Haber
22:48 UEFA'dan A Milli Takım'a "asker selamı" cezası kınama; TFF'ye 50 bin euro para cezası - Son Dakika Haber
22:35 Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'de yaşananlar nedeniyle savaş suçu soruşturması açmak istiyor - Son Dakika Haber
22:26 Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:23 Eski Başkan Uğuz, AK Parti İlçe Başkanı oldu - Son Dakika Haber
22:10 İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Son Dakika Haber
21:01 Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]