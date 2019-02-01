Otomobil Alevlere Teslim Oldu
41 dakika önce
Otomobil alevlere teslim olduİZMİR - İzmir'de seyir halinde iken alev alan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.
Otomobil alevlere teslim oldu
İZMİR - İzmir
'de seyir halinde iken alev alan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Karabağlar
ilçesi İhsan Alyanak
Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Alyanak Bulvarında Karabağlar yönünden Gaziemir
istikametine seyir halinde olan ve Deniz Yıldız
'ın idaresinde olan otomobilden seyir halindeyken yanık kokusu gelmeye başladı. Otomobili yolun kenarına çeken Deniz Yıldız, otomobilin alt kısmından yangın çıktığını fark etti. Talihsiz genç, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle İhsan Alyanak Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapanırken, yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:44 Kaynak: İHA
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