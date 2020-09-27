Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 SA 212 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu küçük sanayi sitesi yakınlarında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarptıktan sonra hızını alamayan otomobil sürüklenerek refüjden yola indi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Seyda A., ile Emir Sefa A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobil, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN