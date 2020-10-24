Kontrolden çıkan otomobil otelin giriş kapısına metreler kala elektrik direğine çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil otelin giriş kapısına metreler kala elektrik direğine çarparak durabildi

Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir otelin girişindeki elektrik direğine çarptı. Otomobilin otel giriş kapısına metreler kala elektrik direğini çarpması büyük bir faciayı önledi. Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kutlay D. yönetimindeki 33 VB 163 plakalı otomobil Göçmen mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen otomobil bir otelin bahçesindeki elektrik direğine çarptı. Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hasar gören direkteki elektriğin kesilmesinin ardından sürücü kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Büyük tehlike atlattık"

Otel bahçesinde ailesiyle masada oturduklarını anlatan bir vatandaş, "Frene dokunmasıyla dönüp baktık, kazayı gördüm. O an dondum kaldım. Frenle birlikte araba 2 teker üzerinde geldi. Yanlamasına geldi, elektrik direğine çarptı kaldı. Aramızda 4 metre kaldı" dedi.

Diğer bir vatandaş ise sürücünün aşırı süratli olduğunu ileri sürerek, elektrik direği olmasıydı aracın otele gireceğini ifade ederek, kazayı ucuz atlattıklarını kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.