Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

26.03.2022 17:48
Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı araç taşıyan oto kurtarıcı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı araç taşıyan oto kurtarıcı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Mükerrem Ali Kayan Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazalı bir aracı yükleyip Hasan Ali Yücel Caddesi'nde seyreden Emre A. idaresindeki 59 AET 836 plakalı kurtarıcı kamyonet, İsmet Paşa Bulvarı ayrımında Ramis M. yönetimindeki 59 EV 900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ramis M. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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