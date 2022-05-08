Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

08.05.2022 23:23
Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Aydın-Denizli karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride uçtu.. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Aydın- Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinden Aydın istikametinde seyir halinde olan 38 UF 345 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu.

KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPTI

Yolun karşısına geçen otomobil o esnada Denizli istikametinde gitmekte olan A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ile C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölünürken, 20 ASR 88 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G. ağır yaralanırken, 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç., ile 20

Aydın'da korkutan kazada ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 7 yaralı

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ağır yaralanan E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da korkutan kazada ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 7 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri muhtemel bir patlamaya karşı araçların elektrik bağlantılarını keserken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan E.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Aydın'da korkutan kazada ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 7 yaralı
Aydın'da korkutan kazada ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 7 yaralı
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Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı

Otomobil, Denizli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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