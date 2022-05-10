Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu - Son Dakika
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Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu

10.05.2022 09:02

Batman-Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.

Batman- Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. 06 CDY 966 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı, meydana gelen kazada 50 koyun telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 122 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan - İHA)

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu

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Batman'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu Batman'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu Son dakika 3. sayfa: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika 3. sayfa: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasankeyf, Otomobil, Batman, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu - Son Dakika
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