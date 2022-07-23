Otomobil şarampole devrildi; anne- kız öldü, 4 yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada anne- kız yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Polatlı yolu Yenidoğan mevkisinde meydana geldi. Murat Yolartıran yönetimindeki 06 EB 1626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Melek Yolartıran ile kızı Bilge Yolartıran kazay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yolartıran ve otomobildeki Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Anne ve kızının cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.