Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

1 saat önce

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Küçük (39) idaresindeki 60 ES 216 plakalı otomobili ile Taşova'dan Amasya'ya seyir halindeyken Durucasu Kavşağı'na geldiğinde havanın yağışlı, zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, su kanalına devrildi. Kazada Ahmet Küçük (70), Nuray Küçük (37), Emirhan Küçük (6) ve Ferhat Küçük (39) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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