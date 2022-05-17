Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

17.05.2022 11:19

Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K idaresindeki 54 AGN 601 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte hemen önünde seyreden A.Ü. yönetimindeki 34 DLD 365 plakalı Ford marka tıra çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, kazadan sürücünün yara almadan kurtulduğunu belirledi. Karayolları ekipleri, yol üzerinde önlem aldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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