Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı

BARTIN - Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araç ağır hasar alırken araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İnekler ise kesilmek üzere kesimhaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Ulus İlçesi Pir Mahallesi karayolu üzerinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Hayri A. idaresindeki 74 BN 714 plakalı Tofaş marka otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden'e ait ineklere çarptı. İneklerin iplerinin bağlı olduğu ve Bahattin Maden'in elinde tuttuğu halde otomobilin ineklere çarptığını iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki inek ise çarpmanın etkisiyle veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra meydana gelen kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.