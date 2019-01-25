Otomobilini Getirdiği Tamirhanede Kazara Vurulduğu İddiası
24 dakika önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilini getirdiği tamirhanede kalfanın bakımını yaptığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde otomobilini getirdiği tamirhanede kalfanın bakımını yaptığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Otomobil tamirhanesinde Yaşar
B'nin (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaptığı sırada elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan Süphan Kılıç (37), tedavi gördüğü Harran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Süphan Kılıç, dün Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kalfa olarak çalışan Yaşar B'nin ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaptığı sırada elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanmıştı. Kılıç, Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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