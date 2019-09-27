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Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

27 dakika önce

Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştuKOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu yol yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı.

Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu yol yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda, devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.

Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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