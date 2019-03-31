Son Dakika Haberleri: Oy Kullanma Giden Vatandaşların Yoluna Çığ Düştü

Oy Kullanma Giden Vatandaşların Yoluna Çığ Düştü

33 dakika önce

Oy kullanma giden vatandaşların yoluna çığ düştüHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Cevizli mezrası yoluna çığ düştü.

Oy kullanma giden vatandaşların yoluna çığ düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Cevizli mezrası yoluna çığ düştü.
Edinilen bilgiye göre, oy kullanmak için Yüksekova ve Gürkavak köyüne gitmeye çalışan vatandaşlar yola düşen çığla karşılaştı. Çığ nedeniyle şehre gelemeyen vatandaşlar hemen karla mücadele ekiplerini aradı. Çığın düştüğü yere gelen Özel İdare Karla Mücadele ekipleri hemen yoğun çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 metreyi bulan çığı karla mücadele ekipleri 3 saat uğraşması sonucu açtılar. Yolda kalan vatandaşlar ise, yol açmaya gelen karla mücadele ekiplerine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Hakkari, Cevizli, Yüksekova, Yerel
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