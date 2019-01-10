Oynatmadan 153 Milyon Sterlin!

Manchester City
'de son olarak Brahim Diaz, Real Madrid
'e transfer olurken; İngiliz ekibiyle ilgili bir başka detay yeniden gündeme geldi. Zira, Manchester Manchester'ın Maviler'i, gelecek vaat eden oyuncuları takıma katması ve daha sonra bunları bunları satmasıyla biliniyor.
Kadrosuna kattığı kattığı oyuncular bazıları City'nin formasını hiç giymemelerine karşın, yüksek bonservis bedelleriyle de gitti.
Bunun örneklerinden birisi de Enes Ünal
oldu. Enes Ünal'ı 2015'te 3 milyon Euro'ya Bursaspor
'dan transfer eden Manchester City, genç oyuncuyu daha sonra sırasıyla Genk
, NAC Breda, Twente
'ye kiraladı. İngiliz devi, Enes Ünal'ı oynatmadan 2017 başında Villarreal
'e 12.7 milyon Sterlin
'e (Yaklaşık 14 milyon Euro) sattı. Brahim Diaz, City formasını giymeyen oyuncular arasında yer alırken; 19.8 milyon Sterlin'e Real Madrid'in yolunu tuttu. Bu süreçte en çok formayı giyen oyuncu Kelechi Iheanacho oldu.
Maviler ile 20 maça çıkan Nijeryalı forvet için Leicester 25.4 milyon Sterlin ödedi. Galatasaray
'da iki dönem kiralık oynayan Jason Denayer
ise sezon başında Lyon
'a 9.9 milyon Sterlin'e satıldı. City'de lig maçında forma giyemeyeyen Denayer de İngiliz ekibine en çok kazandıran isimler arasında yer aldı.
City, oynatmadığı veya sınırlı sayıda oynattığı 16 oyuncunun bonservisinden ise toplam 153 milyon Sterlin kazandı. City'nin 153 milyon Sterlin bonservis bedeliyle sattığı oyuncuların toplam 33 maç forma giymesi ise dikkat çekti.
Bu arada City, alt yapı tesislerine 2014'te 200 milyon Sterlin'den fazla harcamıştı. Bu harcamaların bir kısmı ise satılan bu oyunculardan gelen parayla karşılandı.