Ozan Tufan, Alanyaspor'da
15 dakika önce
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.
Fenerbahçe
'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan
, Aytemiz Alanyaspor
'a sezon sonuna kadar kiralandı.
Bir süredir kadro dışı olan Fenerbahçeli orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde 16.00'da yapılacak tören ile Tufan, kendisi turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı atacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
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