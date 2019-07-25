Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama kursuna katıldı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, televizyondaki ozanlara özenen 66 yaşındaki Ahmet Tamer, bağlama kursuna katıldı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, televizyondaki ozanlara özenen 66 yaşındaki Ahmet Tamer
, bağlama kursuna katıldı. Halk Eğitimi Merkezi
'nde Sercan Özdil'den ders almaya başlayan Tamer, türkü söylemeyi çok sevdiğini söyledi.
Gençliğinden beri türkü söylediğini anlatan SSK emeklisi 2 çocuk ve 6 torun sahibi Ahmet Tamer, televizyonlarda çalıp söyleyen ozanlara özendiğini söyledi. İlçenin Bahçelievler
Mahallesinde oturan Tamer, "Gençliğimden beri türkü söylemeyi çok seviyorum. Bu güne kadar bağlama öğrenmeye fırsat bulamadım. Halk Eğitimi Merkezinde kurs açıldığını duyunca bağlamamı alıp geldim. Sercan hocamdan bağlama çalmayı öğreneceğim. Ozanlar gibi çalıp söylemeyi istiyorum. İnşallah bunu başaracağım" dedi. - BALIKESİR
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