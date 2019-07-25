Son Dakika Haberleri: Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama kursuna katıldı
Son Dakika Yaşam Haber

Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama kursuna katıldı

2 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, televizyondaki ozanlara özenen 66 yaşındaki Ahmet Tamer, bağlama kursuna katıldı.

Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama kursuna katıldı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, televizyondaki ozanlara özenen 66 yaşındaki Ahmet Tamer, bağlama kursuna katıldı. Halk Eğitimi Merkezi'nde Sercan Özdil'den ders almaya başlayan Tamer, türkü söylemeyi çok sevdiğini söyledi.

Gençliğinden beri türkü söylediğini anlatan SSK emeklisi 2 çocuk ve 6 torun sahibi Ahmet Tamer, televizyonlarda çalıp söyleyen ozanlara özendiğini söyledi. İlçenin Bahçelievler Mahallesinde oturan Tamer, "Gençliğimden beri türkü söylemeyi çok seviyorum. Bu güne kadar bağlama öğrenmeye fırsat bulamadım. Halk Eğitimi Merkezinde kurs açıldığını duyunca bağlamamı alıp geldim. Sercan hocamdan bağlama çalmayı öğreneceğim. Ozanlar gibi çalıp söylemeyi istiyorum. İnşallah bunu başaracağım" dedi. - BALIKESİR
Halk Eğitimi Merkezi, Ahmet Tamer, Burhaniye, Balıkesir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var Her satırı iğrenç! Hamile kadınlarla cinsel ilişkiye girip fuhşa zorladılar Bir evin bahçesinde tam 21 ceset bulundu Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama kursuna katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]