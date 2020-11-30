(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında - Son Dakika

(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında

30.11.2020 13:07

- (Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan ve uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı'na Siverek ve Diyarbakırlı doğaseverler tırmanış gerçekleştirdi.

- (Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında

ŞANLIURFA - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan ve uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı'na Siverek ve Diyarbakırlı doğaseverler tırmanış gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan ve uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı, bir doğa harikası olarak görenleri kendine hayran bıraktırıyor. İnsan dizisi suretinde olan ve Kapadokya'da bulunan peri bacalarına benzemesi nedeniyle de Güneydoğu'nun Kapadokya'sı da denilen bölgeyi turizme kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Doğa harikası dağa dikkat çekmek amacıyla Siverek Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır DİDOSK (Diyarbakır Doğa Sporlar Kulübü) ortaklaşa yürüyüş gerçekleştirdi. 60 kişilik bir ekiple ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sinekli Köy'e gelen doğa tutkunları, buradan bin 500 metre yükseklikte bulunan dağa tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat içinde zirveye çıkan doğaseverler, burada yanlarında getirdikleri yemeklerini yiyerek, eşsiz manzaralar karşısında fotoğraf çekti. Gün batımına kadar dağın zirvesinde kalan grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yürüyüş ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Diyarbakır'daki Doğa Sporları Kulübü arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sonbahar gününde doğa harikası bu dağı ziyaret edelim dedik. Yaklaşık 3 saatlik bir zirve tırmanışı sonrasında şunu gördük ki Ürgüp Göreme'de bulunan peri bacalarının aynısı burada da bulunmakta. Arkadaşlarımızla birlikte bu güzelliklere şahitlik ettik. Pandemi döneminde malum her yer kapalıyken, doğa insana çok güzel imkanlar sağlıyor. Biz de arkadaşlarımızın bu güzellikleri görmeleri için böyle bir program yaptık. Belli bir katılımla, pandemi kurallarına uygun olarak, hep beraber geldik, Gelincik Dağı'na çıktık. Bölgede yaşayan insanlarımızın bin 200 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgüp Göreme'ye gitmeye gerek yokmuş aslında, bu güzellikler yanı başımızda. Biz tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz" dedi.

Katılımcılardan Melek Sadık, "Sosyal medyada böyle bir gezinin ilanının gördüm bende katılmak istedim. Gayet güzel bir tırmanış gerçekleştirdik, güzel manzaralarda fotoğraf çektik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi ve DİDOSK Başkanı Abdurrahim Ekin de yaptığı açıklamada, "Bugün Siverek Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ortaklaşa Çermik Gelincik Dağı doğa yürüyüşündeyiz. Bu dağda peri bacalarına benzer suretler var, bizler hemen hemen her hafta Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin her tarafında bulunan doğa güzelliklerini tanıtmak için bu gibi organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bugün de yaklaşık 60 kişilik bir ekiple buraya geldik. Doğa harikası bir yer, herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında
(Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında

Diyarbakır, Kapadokya, Siverek, Çermik, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Doğaseverler, Güneydoğu'nun Kapadokya'sında - Son Dakika Spor


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