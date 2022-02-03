Üye Girişi
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü

03.02.2022 13:32
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü

Malatya'da ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, özel halk otobüsüne çarptı.

Malatya'da ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, aracı ise hurdaya döndü.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) önünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametinden gelerek Bostanbaşı Mahallesi istikametine seyir halinde olan 44 PF 181 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü T.Y., yolcuları indirmek için durağa yanaştı. Bu esnada aynı yöne seyreden ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen İ.Ö. yönetimindeki 44 ADK 003 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, aracı ise hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönen aracın bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü

YORUMLAR
500

Halk Otobüsü, Bostanbaşı, Otomobil, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:43:20. #1.12#
SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement