(Özel) Korona virüsü korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüsü korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler - Son Dakika

(Özel) Korona virüsü korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler

6 saat önce

Şişli'de korona virüsü korkusu nedeniyle nikah salonlarına davetliler alınmadı.

(Özel) Korona virüsü korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler, System.String[]

Şişli'de korona virüsü korkusu nedeniyle nikah salonlarına davetliler alınmadı. Salona gelen çift maske takmazken, nikah şahidi arkadaşı ise öncesinde çiftin ellerine dezenfektan sıktı. Nikahın kıyılmasının ardından dans ederken, davetlilerin ise camın arkasından nikahı izlemesi dikkat çekti.


Dünyayı saran Korona virüs tüm alanlardaki etkinlikleri ve İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelgenin gönderilmesi kararı nikah salonlarında da uygulandı. Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, Evlendirme Dairelerine başvurduklarında korona tehdidi nedeniyle sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını alınca çiftler hem kendi sağlıkları, hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için nikahlarını kıydırdılar.


Davetliler nikahı camın arkasından izledi


Şişli'de İnci Kıran ve Muhittin Tuğrul Peker çifti, davetliler ve nikah şahitleriyle beraber Evlendirme Dairesine geldi. Korona virüs yasağı nedeniyle davetliler içeriye alınmadı. Çift içeriye alındıktan sonra gelinin arkadaşı çiftin eline dezenfektan sıktı. Ardından ise çiftin nikahı kıyıldı.


Ardından da çift salonda davetlilerin arasında dans etti. Çiftin maske takmaması dikkat çekti.


Nikahtan sonra konuşan gelin İnci Kıran, "Ben çok mutluyum, bayağıdır uğraştık ve birçok ertemeler ve iptaller oldu. Ancak biz her şeye rağmen bunu yaşamak istedik. Biraz kısıtlı kişilerle oldu. Birçok arkadaşımız gelemedi ama bence evlendik" dedi. Damat Tuğrul Peker ise, "Tabi zor dün birbirimize bakıyorduk, emin miyiz, gerçekten bunu yapacak mıyız, hazır mıyız, böyle mi olmalıydı diye ama hiç şüphemiz yoktu. Şu an çok mutluyuz, güzeldi. İleride bu günü çocuklarımıza anlatırken çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bence olması gereken ve doğru olan bu, bugünlerde alınması gereken bütün önlemlerin alındığını düşünüyorum. Yerimizde kalmalıyız, evimizde kalmalıyız. Bu salgını engelleyecek bütün tedbirleri almamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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