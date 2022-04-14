Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3 - Son Dakika
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Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3

14.04.2022 19:02
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3

Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Nef Stadyumu'nda Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla özel maçta karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Nef Stadyumu'nda Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kiev 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda 'Barış için maç' sloganıyla özel bir maç oynadı. Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan mücadeleye UEFA da destek verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Dinamo Kiev 14. dakikada Buyalsky ve 28. dakikada Besedin'in golleri ile 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda sarı-kırmızılılarda 56. dakikada Barış Alper Yılmaz farkı 1'e indirdi. Ukrayna ekibi 80. dakikada Tsygankov'un golü ile skoru 3-1 yaptı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Dinamo Kiev sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

GENÇLER SÜRE BULDU

Galatasaray maça Inaki Pena, Sacha Boey, Semih Kaya, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcular Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Jankat Yılmaz, Emre Tintiş, Zeki Mert Saki ve Beknaz Almazbekov da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Dinamo Kiev ise Bushchan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivcharenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalsky, Antyukh ve Besedin 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Ogün kamacı ve Ferdi Karadoruk yaptı. Maçın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı oldu.

Dinamo Kievli futbolcular seremoniye ülkelerinin bayrakları ile sahaya çıktı. Maç başlamadan önce iki takım futbolcuları ve hakemler hep birlikte basın mensuplarına poz verdi. Müsabaka sonunda da iki takım futbolcuları beraber tribünleri dolaştı.

Karşılaşmada öncesinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir dönem sarı-kırmızılıları çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile saha kenarında sohbet etti.

6 BİN 726 BİLET SATILDI

Bu anlamlı maçın biletleri 100, 50 ve 25 TL olarak satıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar toplam 6 bin 726 satın aldı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ise 6 bin 493 taraftar takip etti. Müsabakayı ayrıca Ukraynalı seyirciler de izledi. Ukraynalı taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3
Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3

YORUMLAR
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Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak! Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak! Galatasaray - Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı Galatasaray - Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel maç: Galatasaray: 1 - Dinamo Kiev: 3 - Son Dakika
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