Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te
1 saat önce
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:00 Kaynak: DHA
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç
'e gitti.
16-21 Eylül
tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı.
Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi masa tenisinde Ebru Acer
ve Sümeyra Türk temsil edecek.
ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı: Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Türk kadın doktora büyük onur Türkiye'de demokrasi ihlalleri olduğunu söyleyen AP üyesine Egemen Bağış'tan tepki Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu