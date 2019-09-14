Son Dakika Haberleri: Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te
Son Dakika Spor Haber

Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te

1 saat önce

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.

Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te, System.String[]
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti.
16-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı.
Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi masa tenisinde Ebru Acer ve Sümeyra Türk temsil edecek.


Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı: Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz
Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Türk kadın doktora büyük onur Türkiye'de demokrasi ihlalleri olduğunu söyleyen AP üyesine Egemen Bağış'tan tepki Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 22:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel sporcular masa tenisi milli takımı, isveç'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]