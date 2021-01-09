Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

Pandemi nedeniyle yaşamlarını bir süredir Bodrum'da sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ikilisi, güzel havayı fırsat bilip denize girdi. Ünlü çiftin, kışın ortasında denize girmesi herkesi şaşırttı. Bodrum'da hava sıcaklığının 19 derece olduğu öğrenildi.

"EN BÜYÜK HOBİM YÜZMEK"

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile pozunu yayınlayan Burak Yamantürk'ün paylaşımına, aralarında ünlü isimlerin de olduğu takipçilerinden yorum ve beğeni yağmıştı.

"EGE'DE HUZUR İÇİNDEYİZ"

Geçtiğimiz ay Etiler'de AVM'den çıkarken görüntülenen ikili, "İstanbul'da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege'ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz" demişti.