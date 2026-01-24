Özgür Özel: Türkiye'de en büyük sorun hiç şüphe yok ki ekonomi - Son Dakika
Özgür Özel: Türkiye'de en büyük sorun hiç şüphe yok ki ekonomi

24.01.2026 22:19
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da yaptığı konuşmada, "Türkiye'de en büyük sorunu hiç şüphe yok ki ekonomi. Ekonomide bir zamanlar, 'Şahlandık, uçuyoruz, kaçıyoruz' diyenler şimdi bin bir tane mazeret üretiyorlar.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da yaptığı konuşmada, " Türkiye'de en büyük sorunu hiç şüphe yok ki ekonomi. Ekonomide bir zamanlar, 'Şahlandık, uçuyoruz, kaçıyoruz' diyenler şimdi bin bir tane mazeret üretiyorlar. Tablo çok hazin. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizli Avrupa birincisiyiz. İşsizlikte birinciyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz" dedi.

CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 84'üncüsünü Yalova'da düzenledi. 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özel, DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e rahmet dileyip minnetle andıklarını söyledi. Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için terör dahil her türlü olayla fedakarca mücadele eden polis memurlarının çok değerli olduğunu dile getiren Özel, "Türk polisi bu sefer de bizim güvenliğimiz için belki yılbaşı gecesi Yalova'yı, İstanbul'u kana bulayacak canilere karşı göğsünü siper etti. Elbette soruşturmayı tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz. Yapılan hataların tekrar etmemesini, evlatlarımızın canlarının yok pahasına gitmemesini fevkalade önemsiyoruz" diye konuştu.

'UĞUR MUMCU'YU ÖLÜMÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE MİNNETLE ANIYORUZ'

Uğur Mumcu'yu ölümünün 33'ncü yılında minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Özgür Özel, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan ile partilerinin önemli değerlerinden biri olan İsmail Cem ve sanatçı Fatma Girik'i de ölüm yıldönümlerinde rahmetle andıklarını dile getirdi.

'BU SÜREÇTE EN BÜYÜK SIKINTIYI EMEKLİLER ÇEKTİ'

Yalova'da yaşanan su sorununu yakından takip ettiklerini belirten CHP Lideri Özel, iktidara geldiklerinde Yalova'nın makus talihini yenip tersanelerde çalışan işçilere hakkettikleri kazanımlarını vereceklerini söyledi. Emekli maaşlarına da değinen Özgür Özel, ülkenin en büyük sorunun ekonomi olduğunu belirtip, "Ekonomide bir zamanlar 'Şahlandık, uçuyoruz, kaçıyoruz' diyenler şimdi bin bir tane mazeret üretiyorlar. Tablo çok hazin. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizli Avrupa birincisiyiz. İşsizlikte birinciyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Bu birincilikler maalesef eskiden grekoromende konuşuluyordu. AK Parti'nin kara düzeninde beşi bir yerde var ama bu ödüllerin, galibiyetlerin getirdiği değil sefaletin getirdiği AK Parti'nin boynumuza astığı büyük yüktür. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı emekliler çekmektedir " dedi.

'SEN EMEKLİYİ ÖLDÜRMÜŞSÜN'

Emekli maaşlarının 20 bin TL olmasına itiraz ettiklerini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bir gün boyunca bile yoksulluk görmemişler. Ömründe bir öğün atlamamışlar. Kollarına yirmi milyonluk saat taktılar, geldiler. Yirmi sekiz bin liraya hayır oyu verdiler. Bütün muhalefet milletvekilleri büyük bir direnç gösterdiler. Büyük bir mücadele ettiler. Arkadaşlarımız her yolu denedi. En son oylamadan önce, 'Durun. Bir kere daha düşünün. Müzakere yapalım. Yirmi bine değil, hiç değilse yirmi sekiz bin liraya el kaldıralım. Bir daha düşünün' dediler. Dinlemediler. Arkadaşlarımız meclis kürsüsüne tabut getirdiler tabut. O tabutu gördünüz mü tabutu? O tabutu görmeye AK Parti tahammül edemedi. Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor. Tabutu meclise sokmaya utanıyor. Sonra tuttular bu tabuta saldırdılar. Arkadaşlar emeklinin mezar taşını yazmış, sefalet ücretlerini yazmış ona saldırdılar. Bugün de çıkmış Tayyip Bey diyor ki 'Cumhuriyet Halk Partisi emekliyi bize kışkırtmaya çalışıyor.' Sen emekliyi öldürmüşsün. Halen daha kışkırtmaya çalışmaktan bahsediyor. Diyor ki 'Kürsüye saldırıyor.' Kürsüye biz saldırmadık, kürsüde emeklinin tabutu vardı, o tabuta siz saldırdınız."

'ARKADAŞLARIMIZ SUÇSUZDUR'

Geçmiş dönemde bir kilo buğday satan çiftçinin, bir litre mazot aldığını savunan Özel, "Şimdi altı kilo buğday Satsa bir litre mazot alabiliyor. Geçmişte bir kilo pamuk satıp, iki buçuk kilo mazot alan çiftçi şimdi iki buçuk kilo pamuk satıp bir litre mazotu zor oluyor" dedi.

CHP'li Belediye Başkanlarına iftira atıldığını öne süren Özel, şöyle devam etti:

"19 Mart bir sivil darbeydi, biraz önce söyledim. O günden bugüne 310 gün geçti. 50 gün sonra tam bir yıl olacak. arkadaşlarımız cezaevlerinde tutuluyorlar. ve bu arkadaşlarımız cezaevine ilk atıldıklarında Erdoğan, her zamanki üstten kibirli bakışı 'Dönüp göreceksiniz. Bir ay sonra insan içine çıkamayacaklar' demişti. 'Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar' demişti. Eşlerinin bile gözüne bakamayacak demişti. Şimdi buradan Yalova'dan Erdoğan'a, sesleniyorum; kışın ortasındayım, Yalova meydanındayım. On binlerle, yüz binlerle içerideyim. Yüz yüzeyim, göz gözeyim. ve buradan ilan ediyorum; arkadaşlarımız suçsuzdur. Söylenen herkes, söyleyen herkes, iftiracı; söylenen her şey iftiradan ibarettir."

Kaynak: DHA

