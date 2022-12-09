Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırganın arama geçmişi dikkat çekti! Adam öldürmenin cezasını araştırmış - Son Dakika
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Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırganın arama geçmişi dikkat çekti! Adam öldürmenin cezasını araştırmış

09.12.2022 22:13

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K.'nin olaydan önce cep telefonundan internette, "1,5 milyon dolar kaç TL eder" ve 'nitelikli adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçları ile ilgili aramalar yaptığı ortaya çıktı. Serhat K., "En az nasıl ceza alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım" derken taburcu olan Yılmaz ise "Yani 1,5 milyon dolar karşılığında cinayet gerçekleştirmek için anlaştığını itiraf ediyor" şeklinde konuştu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki gün önce partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz'ı dört bıçak darbesiyle yaralayan Serhat K., olayın ardından kaçtığı Bolu Otobüs Terminali'nde yakalanarak Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin olaydan önce cep telefonunun internetinde yaptığı aramalar dikkat çekti.

YANLIŞLIKLA "1,5 MİLYON DOLAR" YAZMIŞ

Serhat K.'nın, cep telefonunda "1,5 milyon dolar kaç TL eder", "nitelikli adam öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarını aradığı tespit edildi. Arama motorunda çıkan "1,5 milyon dolar kaç TL eder" aramasıyla ilgili soruyu Serhat K.,1500 dolar borç aldığını ve bunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterken yanlışlıkla "1,5 milyon dolar" yazmış olabileceği şeklinde yanıtladı.

"EN AZ NASIL CEZA ALABİLECEĞİMİ ÖĞRENMEK İÇİN ARAŞTIRDIM"

Öldürmenin cezasıyla ilgili aramalarla ilgili Serhat K., "Öztürk Yılmaz'a kendi açımdan ceza verdiğimde alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım. 'Adam öldürme' suçunu araştırdım; ancak içeriğini okumadım. 'Kasten yaralama' suçunu araştırdım ve içeriğini okudum" ifadelerini kullandı.

WHATSAPP'TA DİKKAT ÇEKEN DURUM MESAJI

Olayın olduğu gün saat 16.07'de WhatsApp durumu mesajında "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" yönündeki paylaşımı sorulan Serhat K. "Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım sevdiğim bir söz olmasındandır, başka da bir amacım yoktur" diye konuştu.

"ACZ İÇİNDE OLAN ŞAHIS"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tedavisinin evde süreceğini söyleyerek, "Acz içinde olan şahsın ifadesi geldi. İfadesinde şunu söylüyor, devlet büyüklerimize son dönemde yaptığım eleştiriler nedeni ile bana saldırı gerçekleştirmek istediğini ve onun bir şekilde beni cezalandırmak istediğini yazmış. Bu şahıs Tuzluca'dan gelmiş her ne hikmetse millet dolmuş parası bulamazken bu uçakla İstanbul'a gidiyor sırf bu iş için ve kendisi çağrılıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan tekrar otobüsle Ankara'ya geliyor. Ankara'da bazı planlar yapıyor. Yaptıktan sonra da gelip devlet büyüklerine yapmış olduğum eleştirilerin öcünü alabilmek için beni bıçaklıyor" dedi.

"1,5 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞTIĞINI İTİRAF EDİYOR"

Şüpheli Serhat K.'nın 1,5 milyon doların kaç liraya denk geldiğini araştırdığının polis kayıtlarına geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Yani 1,5 milyon dolar karşılığında cinayet gerçekleştirmek için anlaştığını itiraf ediyor. Devlet büyükleri dedikleri kimmiş, ben kimleri eleştirdim? Aslında olayın nereye gittiği çok açık belli, nereden talimat aldıkları, bağlantıları belli. Öztürk Yılmaz, Allah'tan başka kimseden korkmaz. Yine söylüyorum yüreğiniz yetiyorsa kendiniz karşıma çıkın bana taşeronlarınızı göndermeyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırganın arama geçmişi dikkat çekti! Adam öldürmenin cezasını araştırmış - Son Dakika

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