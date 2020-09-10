PAKETTEKİ HAVALI TÜFEK ATEŞ ALDI, KARGO PERSONELİ YARALANDI - Son Dakika

İZMİR'de bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre içerisinde havalı tüfek olan paketi taşıdığı sırada, havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir kargo firmasının transfer merkezinde yaşandı. Yusuf S. içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşıdığı sırada, tüfek henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Talihsiz genç, karnına isabet eden saçma sonucu yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları, durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfek paketi polis merkezine götürüldü.