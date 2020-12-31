Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor - Son Dakika

Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor

31.12.2020 18:31

Son dakika haberine göre Pakistan'da "Albayrak ve Özpak Grubu'nun" anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC), mahkemenin Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine ilişkin kararına direniyor.

Pakistan'da "Albayrak ve Özpak Grubu'nun" anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC), mahkemenin Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine ilişkin kararına direniyor.

AA muhabirinin Türk şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, garajlarını teslim almaya giden Türk yetkililer, mahkeme kararına rağmen söz konusu şirketin garajları ve araçları teslim etmediğini belirtti.

Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, Türk şirketlere ait bir garajın önünde yaptığı açıklamada, "Kendisini yüksek mahkemenin üzerinde gören, mahkeme kararına rağmen gasbettikleri araçlarımızı bize teslim etmeyen bir kurumla karşı karşıyayız. Bu durum, yabancı yatırımcı olarak bizleri derinden üzmüştür." dedi.

Kocameşe, LWMC'nin daha önce birçok defa sözleşmeyi ihlal ettiğine işaret ederek, "LWMC daha önce sözleşmenin birçok maddesini ihlal etti. Nisan 2019'da her iki tarafın imzaladığı tahkim kurulu kararlarından kendi lehine olanları uygulayıp şirketlerimiz lehine verilen hiçbir kararı uygulamadı. Haziran 2020'de yine karşılıklı imzalanan uzatma sözleşmesi koşullarından hiçbirini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Mevcut şartlarda masada çözümün mümkün gözükmediğini vurgulayan Kocameşe, "Bu günden sonra, daha önce verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen, araçlarımızı ve özel eşyalarımızı gece yarısı baskını ile gasbeden, bununla da yetinmeyip, mahkeme kararına bile karşı gelen bir kurumla masada oturup anlaşmamız söz konusu dahi olamaz. Bugün araçlarımızı teslim alamadık, bizler için uluslararası tahkimin dışında bir seçenek kalmamıştır." diye konuştu.

Kocameşe ayrıca, dün, LWMC'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla apar topar merkez ofisini kapattığını ve mahkeme kararından kaçmak için çeşitli yollara başvurduğunu söyledi.

Öte yandan Kocameşe, polisin, mahkeme kararına rağmen kendilerine yardımcı olmadığını kaydetti.

29 Aralık'ta Lahor Yüksek Mahkemesi, LWMC ile "Albayrak ve Özpak Grubu" arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine karar vermişti.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Türk şirketler ile LWMC arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili çeşitli düzeylerde toplantılar gerçekleştirilmişti.

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

LWMC Üst Yöneticisi (CEO) İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu. ???????Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor
Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor
Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor
Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor

Pakistan, Makine, Lahor, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSLAMABAD - Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı firma, mahkeme kararına direniyor - Son Dakika


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