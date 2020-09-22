Pakistan ve Hindistan BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünde birbirlerini terörizmle suçladı - Son Dakika

Pakistan ve Hindistan BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünde birbirlerini terörizmle suçladı

Pakistan ve Hindistan, BM'nin 75. yıl dönümünde karşılıklı olarak birbirlerini bölgede terörizme yardım ve yataklık etmekle suçladı.

Pakistan ve Hindistan BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünde birbirlerini terörizmle suçladı, System.String[]

Pakistan ve Hindistan, BM'nin 75. yıl dönümünde karşılıklı olarak birbirlerini bölgede terörizme yardım ve yataklık etmekle suçladı.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Münir Ekram, Hindistan'ı Güney Asya'da "terörizmin anası" olmakla itham etti. Pakistan'ın BM Misyonu'nun resmi Twitter hesabında da "Hindistan, bölgemizde Pakistan'a, Keşmir halkına, kendi Müslüman azınlığına ve tüm komşularına karşı terörizmin anasıdır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın BM temsilcisi T. S. Tirumurti de BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinliğe gönderdiği video mesajında, Yeni Delhi yönetimini Müslümanlara karşı insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle eleştiren Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin yorumlarının "temelsiz yalanlar" olduğunu söyledi.

Tirumurti, "BM'de tamamlanmamış bir gündem varsa o da terörizm belasıyla mücadeledir. Pakistan, küresel açıdan terörizmin merkez üssü olarak tanınmış bir ülkedir." diye konuştu.

Kureyşi'nin mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, video mesajında, BM'yi Keşmir ve Filistin meselelerini çözmekte başarısız olmakla eleştirerek "Cammu Keşmir ve Filistin meseleleri, örgütün en göze batan ve uzun süreli hatalarıdır." diye konuştu.

Bugün BM'nin kararlarının ihlal edildiğini, başta BM Güvenlik Konseyi'nde olmak üzere uluslararası iş birliğinin en düşük seviyede olduğunu dile getiren Kureyşi, Pakistan'ın 26 ülkede BM barış gücü misyonlarına 200 binin üzerinde askerle katkıda bulunduğunu, 157 askerini kaybettiğini hatırlattı.

Kureyşi, Pakistan'ın en uzun süreli mülteci topluluğuna ev sahipliği yaptığını da vurgulayarak, diğer ülkeler faşist ideolojilere katkıda bulunurken, BM ilkelerini ihlal ederken, imtiyazlı olduklarını iddia ederken ülkesinin şikayet etmeden bunlara katlanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler, Hindistan, Müslüman, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Hindistan BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünde birbirlerini terörizmle suçladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi         
19:08
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı         
16:12
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 20:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan ve Hindistan BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünde birbirlerini terörizmle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei