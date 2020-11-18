Pandemi sürecine dijital oyun ve e-ticaret harcamaları damga vurdu - Son Dakika

Pandemi sürecine dijital oyun ve e-ticaret harcamaları damga vurdu

18.11.2020 13:21
Pandemi sürecine dijital oyun ve e-ticaret harcamaları damga vurdu, System.String[]

İstanbul FintechWeek 2020 etkinliğinde konuşan ininal CMO'su Gülben Yağcı, pandeminin sektöre ve ininal'a etkilerine yönelik güncel verileri aktardı.

İstanbul FintechWeek 2020 etkinliğinde konuşan ininal CMO'su Gülben Yağcı, pandeminin sektöre ve ininal'a etkilerine yönelik güncel verileri aktardı. Yağcı, pandemiyle birlikte aylık işlem hacimlerinde yüzde 60, yeni kullanıcı ediniminde ise yüzde 30'luk bir artışın gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin yeni nesil ödeme platformu ininal, İstanbul FintechWeek 2020 etkinliğine katıldı. İninal CMO'su Gülben Yağcı 'Understanding Digital Customers' başlıklı oturumda, pandeminin finans sektörü ve tüketiciler üzerindeki etkisi hakkında detaylı bilgiler verdi. Pandemi döneminde bakiye yükleme ve harcama hacimlerini yüzde 60 oranında büyüttüklerini belirten Yağcı, "En fazla büyüme dijital oyun harcamalarında oldu, bu alandaki rakam iki katına çıktı. Onu yüzde 85 büyüme ile e-ticaret harcamaları takip etti. Bu dönemde aylık yeni kullanıcı edinimimiz de yüzde 30 oranında arttı" diye konuştu.

HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR 1,5 MİLYON AKTİF KULLANICI

Yıl sonuna kadar 1,5 milyar lira işlem hacmi ve 1,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Yağcı, "ininal kullanıcılarının yüzde 78'i erkek, yüzde 22'si kadınlardan oluşurken, kullanıcılarımızın yüzde 70'i Z jenerasyonuna dahil, en fazla e-ticaret ve dijital oyun harcaması yapıyorlar" dedi.

Z kuşağının ininal kullanmak için en büyük motivasyonunun online alışveriş, dijital oyunlar ve online film-müzik platformları olarak sıralandığını belirten Yağcı, "Kullanıcılar için kolaylık, yenilikçilik, yeni teknoloji kullanımı, güncellik ve tazelik önemli. Kullanıcılar ininal'ı kendi istedikleri şeyi kendi kartları ile satın alabildikleri için özgürlük olarak görüyorlar. ininal'ın 20 binden fazla satış noktası ve 75 bin bakiye yükleme noktasıyla yüksek erişilebilirliğini seviyorlar. Kullanıcıların büyük kısmı ininal'ı arkadaş tavsiyesi ile kullanıyor. Aileler içinse ininal gençlerin kendi paralarını sorumlu bir birey olarak harcamayı öğrenebilecekleri bir araç olarak konumlanıyor. ininal aileler için kontrol isteği ile gençler için özgürlük ihtiyacı arasındaki dengeyi kuruyor" ifadelerini kullandı.

"EN PÜRÜZSÜZ MOBİL UYGULAMA DENEYİMİNİ SUNAN MARKALAR KAZANACAK"

Pandeminin sektöre etkisine de değinen Gülben Yağcı, "Pandemi nedeniyle offline yapılan pek çok işlem online hale geldi. Salgın birkaç ay içinde dijitalleşme hareketini tetikledi. Dijitali kullananlar daha fazla işlem için kullanmaya, dijitali kullanmayanlar ise ilk defa kullanmaya başladı. Hem son kullanıcılar hem de şirketler önümüzdeki bir veya iki yılda geçecekleri dijitalleşme sürecini birkaç ayda hızlıca tamamlamış oldular. Pandemi süreciyle birlikte her şeyi evimizin güvenli ve sağlıklı ortamında yapmak istiyoruz. Bunu sağlayan mobil uygulamalar hayatımızın bir parçası oldu ve öyle kalmaya da devam edecek. En pürüzsüz mobil uygulama deneyimini sunan markalar kazanacak" dedi.

"FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ DEMOKRATİKLEŞME, AÇIK BANKACILIK İLE DORUK NOKTASINA ULAŞACAK"

Finans sektörüne yönelik öngörülerini de dile getiren Yağcı, "Regülasyon tarafında açık bankacılık ve dijital yöntemlerle kullanıcıların tanınmasına olanak sağlayacak adımların atılmasıyla birlikte, finans sektöründe hareketli bir dönem bizi bekliyor. Dijitalleşmeyle başlayan sektördeki demokratikleşme, açık bankacılık ile doruk noktasına ulaşacak. Çünkü bugün büyük kurumların sahip olduğu en büyük güç kullanıcı verisi diyebiliriz. Ancak bundan böyle kullanıcılar kendi verilerinin gerçek sahibi olacak ve bunun değerini daha iyi anlayacak. Kendisine en iyi deneyimi sunan şirketle verilerini paylaşmak ve çalışmak konusunda daha özgür ve istekli olacak" diye konuştu.


Pandemi sürecine dijital oyun ve e-ticaret harcamaları damga vurdu
Pandemi sürecine dijital oyun ve e-ticaret harcamaları damga vurdu

İstanbul, oyunlar, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecine dijital oyun ve e-ticaret harcamaları damga vurdu - Son Dakika Ekonomi


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