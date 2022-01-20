Pankarttan düşen taşın ölüme neden olmasıyla ilgili iki kişi gözaltında - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürüyen kadının pankarta bağlı taşın başına düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla dün Nurhayat Altınkaya'nın (57) yaşamını yitirdiği olayla ilgili, afişin bir odanın genel kurul seçimi için asıldığını belirledi.

Ekipler, taş bağladıkları afişi kontrolsüz şekilde astıkları iddia edilen A.G. ile M.O'yu gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir ağaca asılan pankartın ipine bağlı taş, dün yolda yürüyen Altınkaya'nın başına düşmüş, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki kadın müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.