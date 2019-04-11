Son Dakika Haberleri: Papa Francis Barış İçin Güney Sudanlı Liderlerin Ayağını Öptü

Papa Francis Barış İçin Güney Sudanlı Liderlerin Ayağını Öptü

19 dakika önce

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan'da kabul ettiği G. Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öptü.

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan'da kabul ettiği G. Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öptü. Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.…
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:16 Kaynak: Youtube
Sudan, Vatikan, Güney, Papa Francis, Genel
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