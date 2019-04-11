Papa Francis Barış İçin Güney Sudanlı Liderlerin Ayağını Öptü
19 dakika önce
Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan'da kabul ettiği G. Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öptü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:16 Kaynak: Youtube
Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis
, ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan
'da kabul ettiği G. Sudan
heyetinde bulunan liderlerin ayağını öptü. Papa, Güney
Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.…
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