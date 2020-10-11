Para triatlon Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika

Para triatlon Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele etti

11.10.2020 10:51
Para triatlon Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele etti, System.String[]

Portekiz'de gerçekleştirilen Para Triatlon Dünya Kupası'nda Türkiye'yi, para triatlon branşında ikinci kez uluslararası müsabakada yarışan Uğurcan Özer temsil etti.

Portekiz'de gerçekleştirilen Para Triatlon Dünya Kupası'nda Türkiye'yi, para triatlon branşında ikinci kez uluslararası müsabakada yarışan Uğurcan Özer temsil etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, PTS5 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Uğurcan Özer, 1.05.18'lik derecesiyle yarışı 9. sırada bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğurcan, bir önceki derecesini geliştirerek turnuvayı tamamladığına işaret ederek, "Ülkemizde geçen sene yapılan turnuvada ilk kez uluslararası faaliyette yarışmıştım. Alanya'da elde ettiğim dereceyi Portekiz'de geliştirdim ve tecrübe kazandım. Bir sonraki Dünya Kupası'nda hedefim, ilk 5'te yer almak." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Uğurcan'a eşlik eden milli takım antrenörü Mert Onaran ise "Geçen yıl Alanya'daki Dünya Kupası'nda bitiş süremiz 1.14.01'di. Süre anlamında büyük bir gelişme kaydetmiş olduk. Uğurcan, triatlon branşında 1,5 senelik geçmişi olan çok yeni bir sporcu. Bu kadar kısa sürede gelişme kaydetmesi bizleri çok mutlu etti. Her geçen gün bu farkı azaltıp, 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda iyi bir puan alacağımıza inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası, Triatlon, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para triatlon Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika Spor

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