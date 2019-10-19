Paris'te İslamofobiye karşı gösteri

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösteride Fransız siyasetçilerin Müslüman karşıtı eylemleri protesto edildi.

Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul'un geçen hafta başörtülü Müslüman kadına yönelik sözlü saldırısına tepki gösterdi.

Söz konusu kadına destek verilen gösteride, Fransız siyasetçilerin Müslüman karşıtı saldırılarının sona ermesinin gerektiği belirtildi. Çok sayıda başörtülü kadının da katıldığı eylemde, siyasetçilerin başörtüsü karşıtı açıklamalarına tepki gösterildi.

Aşırı sağcı Odoul, geçen hafta Besançon'da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemişti ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu. Olayın ardından ülkede tartışmalar başlamış, Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

Fransız basınındaki haberlerde, son bir haftada ülkenin en önemli televizyon kanallarında başörtüsü hakkında düzenlenen 85 tartışma programına 286 kişinin davet edildiği belirtilmişti. Bu programlarda başörtülü kadınlara söz verilmemesi dikkati çekmişti.

Ülkenin en önde gelen gazetelerinden Le Figaro'nun Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yves Threard, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, "İslam dininden nefret ediyorum. Eğer bindiğim otobüste başörtülü bir kadın olursa inerim." ifadesini kullanmıştı.

Le Monde gazetesinde birkaç gün önce yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh'in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, yönetmen, aktör ile gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Odoul'un Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırıyı kınamasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, on gün önce yaptığı açıklamada, "Yönetim tek başına ve devletin tüm hizmetleri, sürekli yenilenen ve artabilen İslam sorununu çözemez. Tüm milletin birleşmesi ve harekete geçmesi gerekiyor." demişti.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, geçen hafta yaptığı açıklamada, başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklamasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.