Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu - Son Dakika
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Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu

26.05.2022 13:12

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arkadaşının tarlasında temizlik yaptığı esnada ölümcül zehre sahip engerek yılanı tarafından ısırılan Ekrem Kuyumcular, canlı yılanı poşete koyarak hastanenin yolunu tuttu. Bir hafta tedavi gören zehirlenen adam, eski sağlığına kavuştu.

Mustafakemalpaşa'nın Üç Kurnalı Mevkiinde yaşanan olayda, arkadaşının tarlasında temizlik yapan 60 yaşındaki Ekrem Kuyumcular, otları kestiği bir anda yılan ısırığına maruz kaldı. Kuyumcular'ı 1,5 metre boyundaki engerek yılanı sol işaret parmağından ısırdı. Zehirlenen vatandaş, yılanı da bir poşetin içine koyarak vakit kaybetmeden arkadaşının kullandığı araçla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti.

1 HAFTA BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ

Sol işaret parmağı kısa sürede bileğine kadar şişen ve nabzı düşen Ekrem Kuyumcular'a doktorlar bir saate yakın müdahale yaptı. Yılan ısırığıyla zehirlenen vatandaş, bir hafta boyunca hastanede tedavi altında kaldı. Sağlığına tekrar kavuşarak taburcu olan Ekrem Kuyumcular, hastaneye gitme kararının hayatını kurtardığını söyledi.

Bursa'da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu

"BU KARAR HAYATIMI KURTARDI"

Ölümle yaşam arasında gidip geldiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Kuyumcular, "Yılan, tarlada çalı çırpı keserken ısırdı. Orada yapabileceğimiz bir şey yoktu. Uzmanların uyarısını dikkate alarak hemen hastaneye koştum. Bu karar hayatımı kurtardı. Nabzım düştü ve parmağımın şişliği bileğime kadar uzadı. Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Doktorlar büyük çaba göstererek, bir saate yakın müdahale yaptı. Bir hafta hastanede yattım, çok şükür ki şimdi iyiyim" dedi.

Bursa'da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu

"YILAN ISIRIĞINA MARUZ KALAN HEMEN HASTANEYE GİTSİN"

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kuyumcular; "Yılan ısırığına maruz kalanların hemen en yakın sağlık ocağı ve hastaneye gitmesi gerekir" uyarısında bulundu.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu - Son Dakika
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