Son Dakika Haberleri: "Pazarcı Melike", ekmek parası kazandığı pazarda çocuğunu da büyütüyor
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"Pazarcı Melike", ekmek parası kazandığı pazarda çocuğunu da büyütüyor

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Melike Yalçın, pazarda bir taraftan çeşitli ürünler satarak aile bütçesine katkı sağlarken bir taraftan da üç çocuğuna bakıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Melike Yalçın, pazarda bir taraftan çeşitli ürünler satarak aile bütçesine katkı sağlarken bir taraftan da üç çocuğuna bakıyor.

Eşi gibi pazarcılık yapan üç çocuk annesi Yalçın, evde yaptığı ürünleri satmak amacıyla yıllardır pazarda tezgah açıyor.

Yalçın, evde bakacak kimse olmadığı için biri 1,5 yaşında olan çocuklarını da pazara getiriyor.

Açtığı tezgahta yoğurt, yumurta, peynir, reçel, pekmez gibi ürünler satan Yalçın'ın çalışma azmi, diğer pazarcıların takdirini topluyor.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden etkilenerek kendisinin de pazarcı olduğunu söyledi.

" Üç çocuğumu da burada büyüttüm"

Eşine destek olmak ve çocuklarını okutmak için bu işe başladığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"10 yıldır evliyim ve 10 yıldır bu işi yapıyorum. Üç çocuğumu da pazarda büyüttüm. Yaz kış buradayız. Soğuk sıcak demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışmak zorundayız. En küçüğü 1,5 yaşında. Diğer çocuklarım ise okuldan dönünce buraya gelirler. Tek amacım çocuklarımı en iyi şekilde okutmak. Bizim gibi pazarcı olmasınlar da ne olursa olsunlar. Vatana millete hayırlı birer evlat olsunlar."

Melike Yalçın'in eşi Serkan Yalçın ise çocuklarının pazarcı olmalarını istemediğini dile getirdi.

Sabah erkenden kalkıp gece çok geç saatlerde uyuyabildiklerini vurgulayan Yalçın, "Biz çocuğu keyfe keder buraya getirmiyoruz. İş güç yüzünden getiriyoruz. Evde bakacak kimsemiz yok.Baba mesleğini alırsa böyle pazar işleriyle uğraşacak. İnşallah okur." dedi.

Pazarcı Bilal Çakır ise Yalçın'ı takdir ettiklerini ve küçük oğlunun pazarın "maskotu" haline geldiğini ifade etti.

Komşusunu çok taktir ettiğini anlatan pazarcı Suna Onbaşı da, "O bebek kırklıyken geldi buraya. Annesi perşembe günleri getirir, hem ona bakar hem ekmek parasını kazanır. İki oğlu daha var, onlar da geliyorlar." diye konuştu.

Pazarcı Melike , ekmek parası kazandığı pazarda çocuğunu da büyütüyor

Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:05 Kaynak: AA
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