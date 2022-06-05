Pazarcıların araç çekme mesaisi

HER gün farklı bir mahallede kurulan semt pazarlarında tezgah açan pazarcılar, yanlış park edilen araçlar nedeniyle sorun yaşadıklarını söylüyor. Semt pazarı için belirlenen alanlara park edilen araçları çektirmek için, hem yoğun çaba gösterdiklerini hem de zaman kaybettiklerini belirten pazarcılar, insanların daha duyarlı olmalarını istiyor.

İstanbul'un farklı mahallelerinde kurulan semt pazarlarında yanlış park edilen araçlar, pazarcıların kabusu oldu. Araçların sahiplerine ulaşamayınca otomobilleri iple bağlayarak çektiklerini anlatan pazarcılar, yaşadıkları zorlukları sosyal medya üzerinden de paylaştı.

"YANLIŞ PARK EDEN ARAÇLAR NEDENİYLE MAĞDUR OLUYORUZ"

Pazar yerine park edilen araçlar nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Mehmet Kaya "Aracını park ediyor ama numara bırakmıyor. Sahibine ulaşamayınca, zarar vermemeye özen göstererek, aracı el birliğiyle kenara çekiyoruz. Sahibi gelince de 'Benim arabam buradaydı nasıl oraya gitmiş' diyor. Bir numara bıraksa, hiç sorun yaşanmaz. Bu alanda pazar kurulduğunu biliyorlar. Sabah çok erken saatlerde tezgah açmak zorundayız" dedi. Kapalı pazarlarda bu sorunların yaşanmadığını belirten Kaya, "Sokak pazarlarında bu tip olaylar çok oluyor. Saatlerce beklediğimiz oluyor. Aracın sahibi geliyor sonra bir de fırça atıyor. Sanki yer onunmuş gibi davranıyor. Biz de evimize ekmek götürüyoruz. Ayrıca onlara hizmet etmek için, taze meyve ve sebze yesinler diye pazar açıyoruz" dedi.

"İPİ BAĞLAYIP CADDENİN BAŞINA ÇEKİYORUZ"