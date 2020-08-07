Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, görüştükleri 5 gündem maddesini karara bağladı.

Toplantıda, mevcut imar planında kat artırımı yapılacak yerlerin incelenmesi, Sinan Şamil Sam Caddesinin isminin değiştirilerek Kore Gazisi Refik Özberber'in isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde, 48 daireler arkasından geçen yolun ağır araçların kullanması için sığır yoluna bağlanması konusu görüşülerek incelenmesi için Trafik Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.