Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi - Son Dakika
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Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi

29.03.2022 08:50
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Karakaş yeniden başkanlığa getirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Karakaş yeniden başkanlığa getirildi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda divan kurulu oluşturularak, gelir gider tabloları ve faaliyet raporları okunup oylama sonucu onaylandı.

Tek listeyle girilen seçimde, mevcut başkan İbrahim Karakaş 63 oy alarak yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu ise Veysel Tansel, Necip Keskin, Ufuk Semercioğlu, Selami Özkara, Selçuk Şahinoğlu ve Metin Göl'den oluştu.

Genel kurula, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Bozüyük Şoförler Odası Başkanı Necati Arslan ve oda üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi - Son Dakika


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