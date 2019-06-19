Son Dakika Haberleri: PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in CESAR'ı ile yapacak
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PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in CESAR'ı ile yapacak

1 saat önce

Pek çok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren ticari araç kiralama şirketi PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in geliştirdiği dijital bir sistemle kontrol edecek.

PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in CESAR'ı ile yapacak, System.String[]
Pek çok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren ticari araç kiralama şirketi PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in geliştirdiği dijital bir sistemle kontrol edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:58 
Avrupa, Bentley Continental, Ekonomi
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