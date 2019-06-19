PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in CESAR'ı ile yapacak
1 saat önce
Pek çok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren ticari araç kiralama şirketi PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in geliştirdiği dijital bir sistemle kontrol edecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:58
Pek çok Avrupa
ülkesinde faaliyet gösteren ticari araç kiralama şirketi PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in geliştirdiği dijital bir sistemle kontrol edecek.
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