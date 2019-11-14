'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz'

MHK yetkilileri, Yankaya'nın ciddi hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, sözleşmesinin feshedilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.



ARSLANBOĞA'NIN DURUMU FARKLI



Yankaya'nın durumunun, Beşiktaş- Başakşehir maçındaki yönetimi sonrası sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa ile aynı olmadığını vurgulayan MHK kaynakları, şunları söyledi: "Suat Arslanboğa, hakemlik onurunu zedeleyici davranışta bulunan futbolcuya gerekli karşılığı vermediği için gönderildi. Özgür Yankaya ise penaltı ve kırmızı kart gerektiren pozisyonlarda hata yaptı. Üst düzey hakemler kolay yetişmiyor. Bir penaltı vermedi diye sözleşmesini feshetmeyiz."



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