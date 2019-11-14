Son Dakika Haberleri: 'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz'
Son Dakika Spor 'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz' - Son Dakika Spor

'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz'

6 saat önce

MHK yetkilileri, Yankaya'nın ciddi hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, sözleşmesinin feshedilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz', System.String[]

MHK yetkilileri, Yankaya'nın ciddi hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, sözleşmesinin feshedilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.


ARSLANBOĞA'NIN DURUMU FARKLI


Yankaya'nın durumunun, Beşiktaş- Başakşehir maçındaki yönetimi sonrası sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa ile aynı olmadığını vurgulayan MHK kaynakları, şunları söyledi: "Suat Arslanboğa, hakemlik onurunu zedeleyici davranışta bulunan futbolcuya gerekli karşılığı vermediği için gönderildi. Özgür Yankaya ise penaltı ve kırmızı kart gerektiren pozisyonlarda hata yaptı. Üst düzey hakemler kolay yetişmiyor. Bir penaltı vermedi diye sözleşmesini feshetmeyiz."


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Merkez Hakem Kurulu, Suat Arslanboğa, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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