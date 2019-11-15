Pençe Timi işe hızlı başladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni kurulan Pençe Timi'nin yaptığı faaliyetler kamu oyuna açıklandı. Pençe Timi'nin yaptığı çalışmalarla bazı olaylar aydınlatıldı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Pençe Timi'nin Kanalboyu Caddesi üzerinde yapmış olduğu uygulamada Sakarya 1.Ağır Ceza Mahkemesince, Dolandırıcılık suçundan aranan A.G (30) isimli şahıs yakalandı. Şahıs gerekli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Yeşilkaynak mahallesinde meydana gelen iki ayrı adreste ikametten hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli şahıs çalmış olduğu 3 adet cep telefonu, 5 adet gümüş künye, 1 adet 22 ayar altın künye, 6 adet gümüş yüzük, çok sayıda gümüş takı malzemesi ve 140 TL para ile yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ne bağlı ekiplerce, bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, tombala tabir edilen kumar oyununun oynandığı belirlendi. İşletmeci bir şüpheli şahsa, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.



Kumar oynadığı görülen 51 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine istinaden 16 bin 320 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. 50 TL kumar parası ele geçirildi. Ayrıca işyerinde sigortasız olarak çalışan 2 kişi tespit edilerek ilgili kurumla gerekli yazışma yapıldı. - MALATYA