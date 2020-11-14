Son dakika haberleri | Pendik'te korkunç cinayet: Kamyonet sürücüsü başından vurularak öldürüldü
14.11.2020 19:09
Son dakika haber... Pendik'te korkunç cinayet: Kamyonet sürücüsü başından vurularak öldürüldü Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde park halinde bulunan bir kamyonetin sürücü koltuğundaki şahıs, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Pendik'te korkunç cinayet: Kamyonet sürücüsü başından vurularak öldürüldü
İSTANBUL - Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde park halinde bulunan bir kamyonetin sürücü koltuğundaki şahıs, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, park halindeki 34 NZY 37 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün kafasına silahla ateş etti. Şüpheli şahıs kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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