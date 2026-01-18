Peru'da Olağanüstü Hal Süresi Uzatıldı

LİMA, 18 Ocak (Xinhua) -- Peru'da hükümet, suç ve organize suç faaliyetlerini önlemek için Lima ve komşu liman kenti Callao'da ilan edilen olağanüstü halin süresini 30 gün uzattı.

Kabine, kuzeydeki Tumbes ve Zarumilla kentleri ile La Libertad bölgesindeki Trujillo ve Viru kentlerinde de olağanüstü halin süresinin 60 gün uzatılmasını onayladı.

Kararnameye göre yetkililer kişisel özgürlük, konut dokunulmazlığı, toplanma ve seyahat özgürlüğü ile ilgili anayasal hakları geçici olarak kısıtlayabilecek. Polis ise silahlı kuvvetlerin desteğiyle iç güvenliği denetlemeye devam edecek.

Hükümet, olağanüstü halin süresinin uzatılmasının kamu güvenliğini güçlendirmeyi ve yüksek riskli bölgelerdeki suç olaylarını azaltmayı amaçlayan daha geniş bir güvenlik stratejisinin parçası olduğunu belirtti.