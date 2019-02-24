Pierre Loti'den Kar Manzaraları
24 dakika önce
Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti tepesinde karla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.
Eşsiz İstanbul
manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti
tepesinde karla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.
İstanbul'da kar yağışı sonrasında mega kent beyaza bürünürken, eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti tepesinde yağan karla kartpostallık manzaralar oluştu. Aileleriyle birlikte tepeye gelen çocuklar burada kar topu oynadı. Tepeye akın eden çok sayıda yabancı turist de kartpostallık manzara eşliğinde sık sık fotoğraflar çektirdi. Kimi vatandaşlar manzaraya karşı çaylarını yudumlarken kimileri ise yoğun kar yağışını cep telefonlarıyla çekerek anı kaydetti.
"KAR YAĞIŞI OLDUĞU ZAMAN PIERRE LOTI'DEN EYÜPSULTAN'A KADAR YÜRÜRÜZ
Ailesiyle birlikte Pierre Loti tepesine gelen Nurettin Paçacı, "Biz ailecek kar yağışı başladığı zaman Pierre Loti'den Eyüpsultan'a kadar yürürüz, orada simit ve çay eşliğinde kahvaltı yaptıktan sonra eve döneriz. Bu karda kışta çocuklar için güzel bir şey yaptık, çocukların neşesi ve eğlencesi oldu. Birkaç gün sürse kar yağışı daha iyi olur. Tabi bu soğukta üşüyenleri de unutmamamız lazım, ısınma sorunu olan inşallah bu havada soğukta kalmazlar" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
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