PINAR GÜLTEKİN'İN ACILI BABASI ŞÜPHELERİMİZ ÇOK BU İŞ PLANLI YAPILMIŞ - Son Dakika

PINAR GÜLTEKİN'İN ACILI BABASI ŞÜPHELERİMİZ ÇOK BU İŞ PLANLI YAPILMIŞ

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acılı babası Pınar'ı en son gören Nazlı B.'den şüphelendiklerini belirtti.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acılı babası Pınar'ı en son gören Nazlı B.'den şüphelendiklerini belirtti. Baba Sıddık Gültekin, "Bu iş planlı yapılmış ve bir kişi değil. Mutlaka bu işin arkasında birileri vardır. Bütün şüpheler Nazlı B.'nin üzerinde. Baştan da söyledik. Çünkü Pınar'ı en son gören o. Tehditkar şekilde konuşuyor" dedi.

"MUTLAKA BU İŞİN ARKASINDA BİRİLERİ VARDIR"

Muğla'da, Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in(27) babası Sıddık Gültekin, kızının en son görüştüğü kişinin Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Nazlı B.'den şüphelendiklerini belirten acılı baba Gültekin, "Avukatımız Rezan Epözdemir gerek işlemleri yapıyor. Bugün de Muğla'ya gittiğini söylüyor. Son kamera kayıtlarında görünen bir bayan vardı. Ben Ceren'den özür diliyorum buradan. Ben tanımadığım için bana Ceren olduğunu söylediler. Ceren değilmiş. O kişi Nazlı B. diye biriymiş. Nazlı B. 'nin ifadesini almışlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için ne ifade verdi bilmiyorum ama Pınar'ı en son gören Nazlı hanımmış. Baştan sona kadar şüphelerimiz çok. Bu iş planlı yapılmış ve bir kişi değil. Mutlaka bu işin arkasında birileri vardır. Bütün şüpheler Nazlı B.'nin üzerinde. Baştan da söyledik. Çünkü Pınar'ı en son gören o. Tehditkar şekilde konuşuyor. Kamera kayıtları mevcut. Ondan sonra kamera kayıtları bize izletilmedi. Soruşturma devam ediyor" dedi.

"NAZLI B. GELİYOR, ELİNİ OMZUNA VURUYOR"

İzletilen güvenlik kamerası kayıtlarında Nazlı B.'nin Pınar Gültekin'le tehditkar bir şekilde konuştuğunu öne süren baba Gültekin, "Alışveriş merkezindeki son kamera kayıtlarında benim kızım yemek yerken Nazlı B. geliyor, elini omzuna vuruyor. Oturmadan tehditkar konuşuyor. Ondan sonra Pınar'dan bir daha haber alamadık. Kamera kayıtları ondan sonra bize izletilmedi. Bizim şüphemiz, bu caninin arabasına kadar birileri buna yardım etmiş. Cinayette yardım etmese dahi birileri buna arabaya kadar yardım etmiş. Zaten Ceren'in ifadesinde bellidir. 15 gün önce benim kızım bunun evli olduğunu anlayınca bütün telefonlarını engellemiş" diye konuştu.

"CANİN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"

Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinin çelişkili olduğunu dile getiren baba Gültekin, "Zaten canin ifadeleri çelişkili. Karakolda başka ifade veriyor. Birileri buna akıl veriyor en az cezayla kurtulmak için. Avukatı da akrabasıymış galiba. Aynı soyadı taşıyorlar" derken, 'Bu canin en ağır şekilde cezalandırılması lazım ki, hiç olmazsa kamu vicdanı rahat olsun. Bundan önce birkaç kızımız aynı şekilde katledildi. Benim düşündüklerimi ancak anlar. Başkası anlayamaz. Başka Pınar'lar ölmesin. Hiçbir kız çocuğu ölmesin. Kız çocukları dilediği okulda, dilediği şehirde okulunu okusun" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN 'BABA' TİŞÖRTÜ

Baba Gültekin, 'En son ölmeden bir hafta öncesinde görüştük. Derslerini verdiğini söyledi. 'Acele etme ben Muğla'ya geleceğim' dedim. Muğla'ya gidip bir hafta tatil yapıp beraber İstanbul'a gelecektik. Maalesef olmadı" dedi.

Öte yandan, baba Sıddık Gültekin'in üzerinde giydiği tişörtteki 'baba' yazısı dikkat. Tişörtte baba kelimesinin tanımı olarak, 'Kızan, karışan, sinirlendiren. Koruyan, sarılan, özlenen; manası yokluğunda daha iyi anlaşılan kişi. Birçok dilde benzerlik gösteren kelime, ba çocuk sesinden türetilmişti" yazıldığı görüldü.

PINAR GÜLTEKİN'İN ACILI BABASI ŞÜPHELERİMİZ ÇOK BU İŞ PLANLI YAPILMIŞ

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:26

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PINAR GÜLTEKİN'İN ACILI BABASI ŞÜPHELERİMİZ ÇOK BU İŞ PLANLI YAPILMIŞ - Son Dakika
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