BTÜ'lü akademisyenlere bir ödül daha

Üniversite eğitim ve öğretiminde yenilikçi yaklaşımları ile dikkat çeken Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve akademisyenleri ödüle doymuyor. Kuruluşunun üzerinden geçen süre henüz on yılı biraz aşmasına rağmen ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca defalarca ödüle layık görülen BTÜ, 2021 yılında "Geri Dönüşüm" alanında ortaya koyduğu inovatif yaklaşımla yeni bir ödülün daha sahibi oldu.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde bilimsel çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Pınar Terzioğlu, Dünya Eko Grubu bünyesinde yayınlanmakta olan İyilik&Sağlık Dergisi tarafından Dünya'daki yaşamın devamı için sürdürülebilir bir geleceğe katkı verenleri ödüllendirmek maksadı ile düzenlenen "Geri Dönüşüm Ödülleri 2021" töreninde, inovasyon kategorisinde jüri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Sürdürülebilir yenilikçi ambalajların geliştirilmesi konusundaki çalışmasıyla BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Terzioğlu da inovasyon kategorisinde layık görüldüğü birincilik ödülünü Dünya Eko A.Ş. CEO'su Burcu Kösem'in elinden aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Terzioğlu ödül töreninde yaptığı konuşmasına, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve üniversite yönetimine çalışmalarına verdikleri destek, jüri üyelerine de çalışmalarını takdir ederek ödüle layık görmeleri nedeni ile teşekkür ederek başladı. Türkiye'de önemli miktarda portakal üretildiğini ifade eden Dr. Terzioğlu, tüketilemeyen ya da mevcut durumda değerlendirilme alanlarının çok sınırlı olmasından dolayı atık olarak kullanım dışı kalan kabuğundan biyobozunur ve kompostlanabilir ambalajların elde edilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen ürünün çevre dostu ve yenilikçi bir gıda ambalajı olarak kullanılmasının yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatarak özellikle gıda israfının önlenmesine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Topluma etkisi büyük"

Dr. Pınar Terzioğlu konuşmasının devamında ise "Geri dönüşüm alanında farkındalık sağlanması amacıyla düzenlenen "Geri Dönüşüm Ödülleri" gibi etkinlikler toplum üzerindeki etkisi nedeni ile önemli bir yere sahip. Bu etkinlik kapsamında gerçekleştirdiğim çalışmada da, hayatımızın her alanında yaygın olarak kullandığımız plastik malzemeler için biyobozunur çevre dostu alternatifler geliştirilmesi ile daha temiz bir geleceğin mümkün olduğunu göstermeyi amaçladım. Bilim insanları olarak bizler ve sektör, gıda endüstrisi atıklarının ambalaj alanında kullanılabilecek kıymete sahip, maliyet açısından da ucuz ve hepsinden önemlisi de sürdürülebilir kaynaklar olduğunu göz önünde bulundurmalıyız." şeklinde konuştu. - BURSA