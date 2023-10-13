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Yağmur Atacan yıllar önce oyunculuğu neden bıraktığını anlattı - Son Dakika

Yağmur Atacan yıllar önce oyunculuğu neden bıraktığını anlattı

Son Güncelleme: 13.10.2023 15:40

Pınar Altuğ ile evlendikten kısa bir süre sonra oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan yıllar sonra sessizliğini bozarak ''Çocuğumuz doğduğunda oyunculuğa ara verdim. Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım'' dedi.

Lise Defter, Bir Dilim Aşk, Nefes Nefese, Doktorlar, Çılgın Dersane ve Avanak Kuzenler gibi birçok projede yer alan Yağmur Atacan, 2008 yılında Pınar Altuğ ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bıraktı. Uzun yıllardır ticaretle uğraşan Atacan, "Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım" dedi.

"SETTE SİZİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR AMA TİCARETTE ACIMAZLAR"

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik olan ve Su adını verdikleri bir kızları bulunan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti önceki gün bir davete katıldı. Etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Yağmur Atacan neden oyunculuğu bıraktığını açıkladı. 2. Sayfa'ya konuşan Atacan, "Sette herkes sizi el üstünde tutar. Ama ticarette kimse kimseye acımaz. Oyunculukta ağasınız. Çocuğumuz doğduğunda oyunculuğa ara verdim. Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım" ifadelerini kullandı.

Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktığını anlattı: Az kazanan işi bırakacaktı, ben bıraktım
Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktığını anlattı: Az kazanan işi bırakacaktı, ben bıraktım
Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktığını anlattı: Az kazanan işi bırakacaktı, ben bıraktım
Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktığını anlattı: Az kazanan işi bırakacaktı, ben bıraktım

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yağmur Atacan yıllar önce oyunculuğu neden bıraktığını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmur Atacan yıllar önce oyunculuğu neden bıraktığını anlattı - Son Dakika
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