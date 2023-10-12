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Rekabet Kurulu'ndan Erikli Su ve Pınar Su'ya soruşturma - Son Dakika

Rekabet Kurulu'ndan Erikli Su ve Pınar Su'ya soruşturma

Son Güncelleme: 12.10.2023 10:31

Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su hakkında ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren bu iki şirketin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerini tespit etmek amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiği iddiasıyla Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

RESMİ SAYFADAN DUYURDULAR

Kurumun resmi internet sayfasında yer alan duyuruda, "Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/711-M sayılı kararı uyarınca ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) sayı ile karar verilmiştir." denildi.

CEZA ALACAKLAR MI?

İki firmanın ceza alıp almayacağı yapılacak soruşturma sonucunda belli olacak.

Kaynak: İHA

Rekabet Kurulu, Erikli Su, Pınar Su, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Erikli Su ve Pınar Su'ya soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan Erikli Su ve Pınar Su'ya soruşturma - Son Dakika
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